GÜNCEL

Bolu’da 1 kilo 29 gram skunkla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinden kaçarken yola attığı 1 kilo 29 gram skunk ile yakalanan M.S. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile dur ihtarına uymayan otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçtan yola çanta atıldığını gören ekipler, içerisinde 1 kilo 29 gram skunk maddesi olan çantayı alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik kovalamacası sonrasında otomobil TEM Otoyolu Yeniçağa gişelerinde yakalandı. Araç sürücüsü M.S. (27) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den sonra Fransa da Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Hedefimiz terör örgütlerinin yok edilmesi
AB dışişleri bakanları Türkiye'yi görüşecek
Ahmet Hakan: MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?
Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama
HDP'li Osman Baydemir'den skandal Erdoğan açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suriye Milli Ordusu askerinin memlekete dönüş sevinci
Erdoğan'dan YPG-Esad güçleri anlaştı iddiasına yanıt
28 Ekim okullar tatil mi pazartesi öğleden sonra okul var mı?
Tel Abyad minarelerinde tekbir ve ezan sesleri sonrası yaşanan sevinç
PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
Seferberlik emri ne demek seferberlik ilan edildi mi son haber
Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı
AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman bitiyor AÖF kayıt yenileme ekranı