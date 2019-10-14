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Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken, Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

MİT Başkanı ile toplantı 

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar, dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya; Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Son görüntüler incelendi

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken, harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

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