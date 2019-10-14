Belhanda Galatasaray'a değil Dinamo Kiev’e çalışıyor

Galatasaray'da 75 maç barajını geçen Belhanda için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 500 bin Euro daha aldı, toplam kazançları ise 9 milyon 750 bin Euro’ya ulaştı.

Galatasaray'a 2017 yılında Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı.

Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine ek olarak 1 milyon 750 bin Euro ödenirken oyuncunun da ek maliyetleri cep yaktı.

Eski kulübüne dev bir prim daha kazandırdı

Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Faslı oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması ile primini katladı. Ayrıca 75 maç barajını geçen Belhanda eski kulübüne dev bir prim daha kazandırdı.

9 milyon 750 bin Euro ödeme yapıldı

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı futbolcu, toplamda 77 maça ulaşırken Belhanda için geride kalan dönemde Dinamo Kiev'e toplam 9 milyon 750 bin Euro (57 milyon 400 bin TL) ödeme yapıldı.