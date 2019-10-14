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Milan Fransa maçında Zeki Çelik'i izleyecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Milan'ın radarına girdi

Davide Calabria'dan memnun olmayan ve savunmaya takviye yapmaya karar veren Milan, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Zeki Çelik için harekete geçti. 

İyi bir test olacak
Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan devinin scout ekibi, Fransa - Türkiye maçında milli futbolcuyu izleyecek. Haberde 22 yaşındaki Zeki için Coman ve Griezmann'a karşı mücadelesi iyi bir test olacağı belirtildi. 

Piyasa değeri 17 milyon Euro
Zeki Çelik, 2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Fransa Ligue 1'de 7 maçta 630 dakika görev yapan Zeki, Türkiye Milli Takımı'yla 12 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. transfermarkt'a göre Zeki Çelik'in piyasa değeri 17 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

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