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Bakan Hulusi Akar: YPG'li teröristler DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatına ilişkin yaptığı son açıklamada,  "Elimizde fotoğraflar var. DEAŞ'lıları YPG'li teröristler kaçırdı. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığı gördük." dedi.

Son dakika; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatına ilişkin yaptığı son açıklamada,  "Elimizde fotoğraflar var. DEAŞ'lıları YPG'li teröristler kaçırdı. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığı gördük." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın genel başkanın görüşlerini dinledik sorularını cevaplandırmaya çalıştık. Masa üstündeki ittifaka uygun bir şekilde bir çözüm için uzun süre çalıştık ama bu ABD’yle çözüm olmayınca harekete geçtik. Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden geleni yapmakta gayretliyiz. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman PYD tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık.

Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler.

Akar'dan siyasi parti liderlerine harekat bilgisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün siyasi partilere ziyarette bulunuyor.

Akar, partilere başarıyla devam eden harekat ile ilgili bilgi verecek. 

İlk ziyaret Akşener'e

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

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