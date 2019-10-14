HABER /  GÜNCEL

YPG zulmüyle Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlılar dönüş hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde terör örgütü PKK/YPG'nin attığı roketler nedeniyle ilçeyi terk eden Akçakaleliler, Tal Abyad'da kontrolün sağlanmasıyla geri dönmeye başladı. Tel Abyadlılar da dönüş hazırlıklarına başladı.

2014 yılından beri İŞİD, YPG/PKK gibi terör örgütlerinin hakimiyetinde olan ve Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da da kısa sürede hayatın normale dönmesi bekleniyor.

Terör örgütlerinin baskı ve işkenceleri nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve evlerine en yakın bölgedeki Akçakale'ye sığınan Suriyeliler, terörden temizlenen memleketlerine dönüş için hazırlıklara başladı.

Yıllardır çok yakınında olmalarına rağmen gidemedikleri evlerini uzaktan görebilen Tel Abyadlılar, 5 yılın ardından vatanlarına dönmek için hazırlık yapıyor.

Akçakele'ye dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli mülteci Ahmet Salim, "Allah'a şükürler olsun Tel Abyad ilçesi terörden arındırıldı. Biz güvenliğimiz için Akçakale'den ayrılmıştık. Şimdi evimize döndük. Elhamdülillah, çocukların yüzü gülüyor" ifadelerini kulandı.

İlgili Haberler
Barış Pınarı Harekatı 6. gününde son durum
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Akçakale'de hayat normale döndü sokaklarda Erdoğan posteri açıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar: YPG'li teröristler DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı
Operasyonla ilgili Rusya'dan dikkat çeken çatışma çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'den tehdit! Cesetlerini çiğner kemiklerini parçalarız
Türkiye maçı öncesi Fransızları korku sardı: Evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar
ABD'den sonra Fransa da Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı
Ahmet Hakan: MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF ders seçimi yapma 2019 ders ekle/sil TC ile öğrenci girişi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu mücadele bir meşru müdafaadır
28 Ekim okullar tatil mi MEB öğleden sonra okullar var mı?
Adem Ljajic futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor
Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplaması
Emir Can İğrek kimdir kaç yaşındadır?
Yorumlar