Trump'tan yeni Türkiye tweeti: Türkiye'yi büyük yaptırımlar bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili skandal bir tweet daha attı. Trump, Türkiye'yi büyük yaptırımların beklediğini söyledi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı harekatla ilgili sürekli kafa karıştıran tweetler atan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi bir destekliyor bir karşı çıkıyor.

"Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"

Trump, terör örgütü PKK/YPG'nin, tutuklu IŞİD'lileri ABD'yi operasyonun içine çekmek için serbest bırakabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar, ama çabuk hareket etmeleri lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!