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Fransızların paçası tutuştu! Burak Yılmaz'dan korkuyorlar

Fransız gazetesi L'Equipe, bu akşam oynanacak Fransa - Türkiye maçı öncesi Burak Yılmaz'a dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

L'Equipe gazetesi, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek olan Fransa-Türkiye maçı öncesinde önemli bir analiz yaptı. 

Konya’da 2-0 kaybettikleri maçı anımsatan L’Equipe, ‘İlk maçtan çıkarılacak 4 ders’ başlığı altında önemli uyarılar yaptı. Burak’ın ilk maçta Varane ve Umtiti’ye kurduğu üstünlük gösterildi.

Burak Yılmaz Benzema gibi
34 yaşında olmasına rağmen Burak’ın Beşiktaş’ın önemli bir forveti olduğu, araya kaçışlarda ve rakibi yormada çok iyi olduğu ifade edildi. Türkiye’nin hızlı hücumlarında Burak’ın Fransa savunmasını çaresiz bırakabilecek bir güç olduğu savunuldu. Burak Yılmaz forvet özellikleriyle Karim Benzema gibi olduğu belirtildi.

''Türkiye'nin en büyük tehdidi olacak''
Fransız gazetesi, Burak Yılmaz için şu ifadeleri kullandı; ''Burak Yılmaz, Konya'daki maçta Raphael Varane ve Samuel Umtiti ikilisini darmadağın etti. Karim Benzema kadar etkili ve güçlü... Beşiktaş'ın veteran golcüsü, sürekli kendini boşa çıkardı ve markaj altında kalmadı. Varane ve Umtiti ile fiziksel oynamaktan kaçınmayan Burak, geçiş hücumlarında Fransa savunmasını çaresiz bıraktı. Burak Yılmaz, savunmaya baskı yaparak hazırlık paslarına izin vermedi. 34 yaşında olmasına rağmen maçtaki etkisi inanılmazdı. Bu maçta da Türkiye'nin en büyük tehdidi olacak."

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