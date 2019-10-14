Erdoğan'ın danışmanı ile Fox News spikeri arasında hararetli Suriye tartışması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Amerikan Fox News kanalına konuk oldu. Terör örgütü YPG ağzıyla konuşan spikerin suçlamalarına Aybet'in cevapları dikkat çekti.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” 6’ıncı gününe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, dün İngiliz Channel 4 News kanalına konuk olmasının ardından bu kez de Trump yanlısı Fox News’e konuk oldu.

Aybet, programda YPG’yi savunan ve Türkiye’nin operasyonuna karşı çıkan ABD’li spikerin iddialarına karşı cevaplarıyla dikkat çekti.

Amaçlarının Batı dünyasının da terör örgütü kabul ettiği PKK'nın eş örgütü olan YPG'yi sınırlardan temizlemek olduğunu söyleyen Aybet ikinci hedeflerinin de 1-2 milyon Suriyeli mültecinin evlerine dönmesi olduğunu söyledi.

Aybet, YPG'yi silahlandırmasının ardından bu örgütün Suriye'de çok fazla toprak ele geçirdiğine dikkat çekti. Araya giren ABD'li sunucu, Aybet'e "ABD'yi teröristlere yardım etmekle mi suçluyorsunuz" diye sordu.

ABD'nin YPG'yi destekleme politikasından vazgeçmeye çağıran Aybet, devam eden bu birlikteliğin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Fox News sunucusu da Mısır'da Müslüman Kardeşler ve Gazze'de Hamas'ın Türkiye tarafından desteklemesinin ABD'yi hayal kırıklığına uğrattığını savundu.

Müthiş S-400 yanıtı

Sunucunun "S-400 füzelerine sahip olduğunuz doğru değil mi?" sorusuna Aybet, "Siz bize bunu satmadınız. Ne yapacaktık" diye karşılık verdi.

"Türklerin söylediği bir şeye neden inanalım ki?"

"Bu bir terör örgütüdür bize saldırıyorlar" sözlerine sunucunun yanıtı ibretlik oldu: "Türklerin söylediği bir şeye neden inanalım ki?"

Türk askerinin ABD askerlerine savaş açmakla suçlayan sunucuya Aybet, bunun YPG'nin yalanı olduğunu söyledi.