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Suriye ordusu yerleşti! Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağı çekildi

SURİYE resmi haber ajansı SANA, Kürtlerin kontrolündeki Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağının göndere çekildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonrası ABD'nin yardım etmemesi üzerine Rusya arabuluculuğunda Suriye devleti ile anlaşmaya varan YPG kontrol ettiği bölgelerde Esad rejimine kapıları açtı.

SANA'nın geçtiği haberde, "Haseke ve Kamışlı'daki devlet kurumlarında Suriye bayrağının göndere çekildi" ifadesi kullanıldı.

Haseke'de okullar yeniden açıldı

Bu arada Sham FM'nin aktardığına göre daha önce Kürt yönetim tarafından kapatılan Haseke'deki okullar yeniden eğitime açıldı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Suriye hükümeti, ordunun kuzey bölgelere ilerlediğine ve kentlerdeki kontrolün Kürt yönetiminden Şam'a geçtiğine dair henüz resmi açıklama yapmadı.

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