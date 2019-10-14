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İDDEF öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF) çeşitli ülkelerdeki medreselerinde eğitim alan öğrencileri ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua ederek hatim indirdi.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyona bağlı 32 ülkede bulunan 63 medresedeki 556 öğretmen ve 6 bin 200 öğrencinin, harekatın başarısı için dua ettiği ve Kur'an-ı Kerim okuduğu belirtildi.

Gine'den Nijer'e, Burkina Faso'dan Pakistan'a uzanan ümmet coğrafyasından öğrencilerin  okudukları duaların izleyenleri duygulandırdığı aktarılan açıklamada, "Öğrenciler, Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun, Allah Türk ordusunu muzaffer eylesin diye dua ederken hep bir ağızdan da 'Amin' dedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, öğretmenlerin ise öğrencilerle Türk milletine ve Türk ordusuna dua ettikleri belirtilerek, "Allah Türkiye'ye ve ordusuna muvafakiyet nasip etsin. Harekat boyunca dua ve hatimlerimizle destek olacağız. Türkiye'nin ve askerlerinin yanındayız." mesajına yer verildi.

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