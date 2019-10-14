İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret eden Akar'dan bomba açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Sonrası açıklama yapan Akar, harekat bölgesindeki tek DAEŞ hapishanesinin PKK/YPG tarafından boşaltıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, parti liderlerini ziyaret ederek Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi veriyor.

"Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında"

İlk ziyaretini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yapan Akar, şöyle konuştu.

Sayın genel başkana bilgilendirme yaptık. Görüşlerimizi paylaştık. Konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO ile ABD ile birlikte çalıştık. Bunun mümkün olmadığını görünce bir karar verdik, 9 Ekim'de uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor.

Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında. Bizim için tek hedef teröristler.

Kürt kardeşlerimiz için her türlü gayreti gösteriyoruz. DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var. Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Siviller konusunda hassasız. Her türlü gayreti gösteriyoruz.

Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Bakan Akar’ın saha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği belirtildi.

Bahçeli'yi de ziyaret edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün siyaset sahnesine döndü. Akar, MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi verecek ancak görüşmenin saati hakkında bilgi verilmedi.