Diyarbakır'da polis YPG için toplanan HDP'lileri binadan çıkarmadı! Ortalık karıştı

DİYARBAKIR'da Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda köşeye sıkıştırdığı YPG'ye destek için toplanan HDP'liler il binası önünde polis barikatı ile karşılaştı. Kendilerine engel olmaya çalışan polisler ile HDP Diyarbakır üyeleri arasında arbede yaşandı.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İl Binası önünde açıklama yapmak istedi. Açıklamanın yapılacağı saat 11.30'dan önce polis, parti binasının önünü kapatarak kimsenin dışarı çıkmasına izin vermedi. HDP Diyarbakır üyeleri ile kendilerine engel olmaya çalışan polisler arasında arbede yaşandı.

Polis barikatıyla karşılaştılar

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri, il binasında Kuzey Suriye'ye askeri harekat ile ilgili basın açıklaması yapmak için parti binalarından çıkmak isterken, kapıda bekleyen polis barikatıyla karşılaştı.

Toma ve zırhlı araçlarla kuşattı

Valiliğin yasak kararını gerekçe gösteren polis, YPG'ye destek için toplanan HDP'lilerin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Parti binasının etrafı TOMA ve zırhlı araçlarla kuşatıldı.

Merdivenlerinde oturma eylemi

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz ve eşbaşkanlar parti binasının merdivenlerinde oturma eylemi gerçekleştirirken, içeride bulunan kitle de pencereden çıkarak zafer işareti yaptı.