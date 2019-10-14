Konya'da toprağa gömülen ceset hakkında korkunç detaylar gün yüzüne çıktı

Araştırmalardan çıkan sonuçlara göre cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca yabancı uyruklu olduğu üzerinde durulan erkek cesedinin, kime ait olduğu araştırılıyor.