Konya'da toprağa gömülen ceset hakkında korkunç detaylar gün yüzüne çıktı
KONYA'nın Karapınar ilçesinde 12 Ekim günü toprağa gömülü bir şekilde bulunan erkek cesedinin kime ait olduğu henüz öğrenilemedi ancak merak edilen sorulara cevaplar bulunmaya başladı.
Karapınar ilçesinin Nasuhpınar mevkisinde bulunan bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi, konuşulmaya devam ediyor. Vatandaşların fark etmesi sonucu emniyet güçlerine haber verilen ceset hakkında araştırmalar ise sürüyor.
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Araştırmalardan çıkan sonuçlara göre cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca yabancı uyruklu olduğu üzerinde durulan erkek cesedinin, kime ait olduğu araştırılıyor.
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Öte yandan 12 Ekim günü bulunan ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılmıştı.
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