Kıbrıslı vatadandaşlar Mustafa Akıncı’ya tepki olarak siyah çelenk bıraktı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Barış Pınarı Harekatı için sarf ettiği sözleri üzerine, Cumhurbaşkanlığı kapısına siyah çelenk konuldu.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etti.

TMT Mücahitler Derneği ile UHH üyeleri, Cumhurbaşkanlığı'na siyah çelenk koydu.

'KKTC'nin Türkiye'deki itibarına darbe''

TMT Mücahitler Derneği'nin bildirisini, Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça okudu. Bildiride, 'Akıncı'nın dört günlük gecikmeyle yaptığı açıklamanın makamının yüceliği ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşünceleriyle bağdaşmadığı' savunuldu. Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin Türkiye’deki itibarına ve bağlara 'darbe vurmakla' suçlandı.