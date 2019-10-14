Magnum çekiliş sonuçları hangi gazetede yayımlanacak ne zaman?

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Magnum Maseratti çekiliş sonuçları bugün saat 11.00'de açıklanacak. Magnum çekiliş sonuçlarına göre kazanan isimler hberimizde olacak. Peki magnum çekiliş sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?

Magnum çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor geri sayım başladı. Magnum çekiliş sonuçları bugün saat 11.00'de açıklanacak. Çekiliş sonucuna göre Maseratti kazanan isimler haberimizde olacak. bUGÜN magnum çekiliş sonuçlarına göre kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacak. Peki magnum çekiliş sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?

Çekiliş sonuçlarının ne zaman ve hangi gazeteden açıklanacağı belli oldu. İşte, Magnum 2019 Maserati çekilinin sonuçları ile ilgili detaylar…

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Magnum çekilişi, bugün yapılıyor. Çekiliş saat 11.00’da başladı. Magnum çekilişi, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

ÇEKLİŞ SONUÇLARI HANGİ GAZETEDE YAYINLANACAK?

Magnum Maserati çekiliş sonuçları 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde açıklanacak. Çekilişi kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.