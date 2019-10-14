YPG'nin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishaneden ilk görüntüler
Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyi'ne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı son hızıyla devam ederken YPG'li teröristlerin DEAŞlıları serbest bıraktığı konusunda bilgiler gelmişti. O hapishanelerin görüntüleri orta çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi.
Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadelerini kullanmıştı.