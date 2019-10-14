Münbiç'e operasyon başladı askerler Münbiç'e ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde açıkladığı Münbiç'le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kritik yerlerden biri olan Münbiç'e operasyona başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, Suriye Milli Ordusu, Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı.

Münbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti.

Suriye milli ordusu'ndan resmi açıklama

Suriye Milli Ordusu'nun da yaptığı açıklamada Münbiç'e operasyonun başladığını duyurdu.

Askerler Münbiç'e ilerliyor

Sınırı geçen TSK ve MSO, Münbiç merkeze yaklaştı. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başladı. Suriye Milli Ordusu'nun büyük gruplarından Hamza Özel Kuvvetleri dün gece Münbiç operasyonu için yola çıktıklarını duyurmuştu. Grubun komutanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize tevekkül ederek yola çıktık. Güzel Münbiç! Senin de terörden kurtulma vaktin yaklaştı. Sancağımız Münbiç’in en ulu noktasında dalgalanacak. Ya Allah, Bismillah" ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı

Sacur çayı civarında konuşlanan birliklere çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı. Aynı zamanda bölgeye yakın noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank sevk edildiği öğrenildi.