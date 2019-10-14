DÜNYA

Tel Abyad'ın batısına Suriye Milli Ordusu bayrağı asıldı

Suriye Milli Ordusu birlikleri 'Barış Pınarı harekatında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da bayrağı göndere çekti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti. İlçe merkezindeki PKK/YPG paçavrası indirilerek yerine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

Tel Abyad 5 günde teröristlerden alındı

PKK/YPG Tel Abyad'ın kontrolünü eline geçirdikten sonra sistematik bir şekilde bölgede yaşayan halkı baskı ve zorbalıkla göçe zorlamaya başladı. PKK/YPG'nin baskı ve tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşlar çözümü Türkiye'ye sığınmakta buldu.

Ülkenin güneyinde tehdit oluşturan PKK/YPG'nin çekilmesi için ülkeler arası görüşmeler ve toplantılardan bir netice alamayan Türkiye, sınır koridorunu terörden arındırmak için düğmeye bastı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince de desteklenen harekatın 5. günü sonunda Tel Abyad ilçe merkezi PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından SMO bayrağı çekilen sınır kapısı beşinci kez el değiştirmiş oldu.

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