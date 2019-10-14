Oppo'nun yeni telefonları Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri

Oppo'nun A Serisi 2020 modelleri, "A9 2020" ve "A5 2020" modelleri Türkiye'de satışa çıktı. İşte Oppo'nun yeni serisinin fiyatları ve özellikleri...

Oppo, akıllı telefon pazarına yeni modellerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Oppo’nun orta segment akıllı telefon pazarına yönelik çıkardığı Oppo A Serisi 2020’de yer alan A9 2020 ve A5 2020 modelleri, Türkiye'de satışa sunuldu.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo'nun yeni serisini değerlendirerek, "İki yeni ürünümüzün bulunduğu seriyi, yeni on yılın başlangıcını kutlamak için ‘Oppo A Serisi 2020’ olarak adlandırdık. Ayrıca, A Serisinin geçen on yılını da kutlarken, yepyeni bir mobil kullanıcı jenerasyonunu karşılıyoruz. Yeni A Serisine verdiğimiz isim, önümüzdeki on yıldaki vizyonumuzu da yansıtıyor. Markanın en yeni teknolojilerini, çarpıcı tasarımını, mükemmel fotoğrafçılığını, güçlü performansını ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu mükemmel çözümleri vurguluyoruz. Oppo A Serisi 2020'deki yepyeni iki modelimiz, kullanıcılara her zamankinden daha fazla özellik ve deneyim seçeneği sunuyor." diye konuştu.

OPPO 48MP DÖRT KAMERASI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Oppo A Serisi 2020, 48MP dört kamera ve 5 bin mAh'lık bataryaya ev sahipliği yapıyor. Oppo A9 2020’de, 48MP Ana Kamera + 8MP Ultra Geniş Lens + 2MP Mono Lens + 2MP Portre Lensi içeren çok amaçlı dört kamera kurulumu bulunuyor.

Oppo A5 2020 modeli de çok amaçlı dört kamera kurulumu ve 12MP Ana Kamerası ile birlikte geliyor. Bu özellikler, Ultra Gece Modu 2.0 ve bir dizi sanatsal portre stilini içeren tüm çekim açıları ve senaryoları için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kullanım sunuyor.

A9 2020, 16MP selfie kamerası ile donatılırken, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamera bulunuyor. Her iki selfie kamerası da, "yapay zekâ güzelleştirme teknolojisi"ni kullanıyor. Bu teknoloji cilt tonu, yaş, cinsiyet ve ten rengi gibi özellikleri otomatik olarak tanımlıyor.

Oppo’nun en son stabilizasyon teknolojisi, iki yeni telefondaki yerleşik bir jiroskop ile kullanıcıların yüksek kaliteli aksiyon videosu çekebilme hayalini gerçek haline getiriyor. Koşarken, yürürken, bisiklete binerken ve daha pek çok aksiyon sırasında daha istikrarlı bir çekim yapılabiliyor. Kullanıcılar, tek bir düğmeye basarak içinde bulunduğumuz kısa film uygulamaları çağında göz alıcı içerikler oluşturabiliyor.

Kullanıcıların videolarını, gelişmiş video filtreleri de destekliyor. Olağanüstü deneyim ve performans için üstün donanım ve yazılım.

Daha fazla fotoğraf kaydedebilirsiniz

Öte yandan 128 GB kapasiteli, bellek seçeneklerinin yanı sıra 256 GB'a kadar belleği destekleyebilen iki kartlı yuva (Sim + MicroSD) özelliği, daha fazla fotoğraf kaydetme imkanı sağlıyor.

Oppo A 2020 Serisi’nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile Türkiye pazarında yerini aldı. A5 2020, 1999TL ve A9 2020, 2699 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuldu.