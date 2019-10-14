Fenerbahçe Dario Melnjak'ı istiyor! Transfer Ocak'ta bitiyor

Transfer döneminde Kolarov’un peşinde koşmaktan sol bek takviyesi yapamayan Fenerbahçe bu açığı devre arasında Çaykur Rizespor'da forma giyen Dario Melnjak ile kapatacak.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Vedat Muriç’in peşine düşen Fenerbahçe, Kosavalı golcüyü ancak sezon başında kadrosuna katabilmişti. Kolarov çıkmazı sonrası Dario Melnjak için de Karadeniz ekibinin kapısını çalan sarı-lacivertliler muradına erememişti. Ancak teknik direktör Ersun Yanal bu sefer çok ısrarlı.

Kesenin ağzı açılacak

Devre arasında Rize’ye gelen ve toplam 23 maçta altı gol, iki asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Hırvat savunmacı için kesenin ağzı açılacak. Rize’de yıllık 250 bin avro kazanan Melnjak’a bir milyon avro teklif edecek Fenerbahçe, iyi transfer ilişkilileri olan Karadeniz temsilcisini de ikna edeceğine inanıyor.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Melnjak’ın da Rize’de mutlu olmasına rağmen kariyerinde ileriye doğru bir adım atmak için Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor.