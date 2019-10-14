Faik Tütüncüoğlu CHP'den ihraç edildi

ÇEŞME eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu yıllardır üyesi olduğu CHP’den ihraç edildi.

İzmir Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, illerden gelen disiplin dosyalarını karara bağladı. Ankara, Genel Merkez’de gerçekleştirilen toplantıda İzmir’in kararları masaya yatırıldı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından hakkında açılan disiplin dosyası nedeniyle “suç unsunu bulunmayan” Çeşme eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’nun kararı yeniden değerlendirildi.



Yüksek Disiplin Kurulu, yeni gelen deliller ve evraklar üzerinde yaptığı çalışma sonrasında İzmir’in aksine bir karar verdi. YDK, delillerin de oluşmasını gerekçe göstererek Çeşme’de üç dönem belediye başkanlığı yapan Faik Tütüncüoğlu’nu kesin olarak ihraç etti. İhraç edilen Tütüncüoğlu’na ve itiraz edenlere YDK’nın kararı tebliğ edildi. Aynı kararda, CHP Çeşme eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enis Tepekule de yer aldı.



İzmir’deki değerlendirmede hakkında “kınama” kararı çıkan Tepekule’nin cezası ihraç olarak yenilendi. Öte yandan, İzmir İl Disiplin Kurulu’nun üyesi olan ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i suçlayan açıklamaları kamuoyunda yer alan Erdoğan Atılmış da partiden atıldı. Atılmış, Yücel’i disiplin dosyalarını seçmek, dosyalar arasında ayrım yapmak ve kişisel olarak yönlendirme yapmakla itham etmişti.