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Adıyamanlı muhtarlar dilekçe yazdı! Bulaşıkları bile yıkarız

Adıyaman'da bir araya gelen 20 muhtar, Adıyaman Askerlik Şubesine giderek harekata katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi.

Adıyamanlı muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi. Adıyaman'da bir araya gelen 20 muhtar, Adıyaman Askerlik Şubesine giderek harekata katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi. 

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için talepte bulunduklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Maddi ve manevi olarak, kanlarının son damlasına kadar cephede savaşan kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu göstermek için dilekçelerimizi verdik. Yaş itibarıyla bizi askere almasalar bile askerlerin botlarını, postallarını boyamadan, bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız."

Taş, muhtarlar olarak her an göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.




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