Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yaptırımlar ve harekat için son dakika açıklama

AZERBAYCAN'da yapılan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya buluşmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Gazetecilerle yemekte biraraya gelen Çavuşoğlu, harekat, yaptırım planları ve AB ile ABD'nin eleştirilerine kapak olacak yanıtlar verdi. Azerbaycan'dan da Türkiye'ye tam destek geldi.

İkincisi Azerbaycan'da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı 'na ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. ABD'nin yaptırım hazırlığı için "Bu yaptırımlar yoluyla hiç kimse netice elde edemez' diyen Çavuşoğlu, harekata karşı duran ülkelere dikkat çekti. Çavuşoğlu bu ülkelerin asıl amacının bir 'terör devleti kurmak' olduğunu söyledi.

İşte Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı harekatına ilişkin flaş açıklamaları:



-Dün bu YPG/PKK terör örgütüdür diyenler bugün PKK ile Kürtleri bir tutuyorlar. Bu esasen Kürt kardeşlerimize hakarettir. Türkiye'de de Suriye'de de Irak'ta da Kürt kardeşlerimizin büyük bir kısmı bu terör örgütünün ideolojisini benimsememekte, onlarda huzur ve barış istemektedir. Dolayısıyla Kürtlerle PKK'yı bir tutmamamız gerekiyor.

En çok ses çıkan ülkelere bakın

-Dün bunlar teröristtir diyenlerin bugün nasıl saldırdıklarını görüyoruz. Sadece ABD'de değil Avrupa'da... Özellikle rahatsız oldukları konu, en çok ses çıkaran ülkelere bakınca görüyoruz, burada Suriye'ye dönük bir terör devleti oluşturmak istemektedirler. Amaçları özellikle İran'ın önünü kesmek ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktır. Böylece bölgedeki istikrarsızlığı devam ettirmektir. Şunu çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin burada bir terör devleti kurmak istediğini biliyoruz. Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar.

Türkiye'nin geleceği için hayati derecede önemli

-Biz burada rahatız çünkü bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bugün vermesek yarın bu mücadeleyi vermekte çok daha zorlanırdık belki de veremezdik. O yüzden bu mücadeleyi bugün vermek zorundaydık. Türkiye ve Türk milletinin geleceği için hayati derecede önemlidir.

İnsani hassasiyet diyenlere kapak olacak yanıt



-Burada terör örgütü ile mücadele ederken kimse bize insani konularda ders vermeye kalkmasın. Çünkü biz herkesten daha fazla hassasız. Fırat Kalkanı harekatında askerimizin polisimizin sahadaki hassasiyetini tüm dünya gördü.

İnsani konularda biz hassas olmasaydık 9 yıldır yaklaşım 4.5 milyon mülteciyi bu kadar yüke rağmen ülkemizde ağırlamazdık.

Aynı şekilde kimse bize demografiyi değiştirecek diyemez çünkü özellikle terör örgütünün sürgüne gönderdiği Kürt kardeşlerimizi Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmesini mümkün kılacağız. YPG en büyük zulmü kendilerini desteklemeyen Kürt kardeşlerimize yapmıştır. Burada Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamış olacağız. Bundan da en çok Suriyeliler memnun olacak. Bizim amacımız budur dolayısıyla bu terör örgütü temizleninceye kadar biz yolumuza devam edeceğiz.

ABD'NİN YAPTIRIM PLANI Bu yaptırımlar yoluyla hiç kimse netice elde edemez. Türkiye'den netice almak istiyorsanız, samimi olacaksınız, dürüst olacaksınız, verdiğiniz sözü tutacaksınız. ABD verdiği sözü tutmadığı için, sahada bizimle birlikte bir güvenli bölge oluşturmadığı için biz burda tek taraflı olarak bu harekatı başlatmak durumunda kaldık. Tüm seçenekleri denedik.

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek

Türkiye'nin Suriye harekatına ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov da açıklama yaptı. Hasanov, 'Azerbaycan daima Türkiye'nin yanındadır dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov şunları söyledi:



-"Azerbaycan ve Türkiye'de yayayan halklar, tek millet olarak iki devleti temsil ettiklerine bakmadan bütün meselelerde birlikte olmaya devam edecekler. Azerbaycan Türkiye'nin uluslararası sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiştir. Türkiye'de ne yaşanıyorsa burda da biz yaşıyoruz. Azerbaycan daima Türkiye'nin yanındadır. Tüm olaylarda ister 15 Temmuz darbe girişimde, ister sonra yaşanan olaylarda Azerbaycan Türkiye'ye ilk desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir".