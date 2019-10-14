Kremlin Sözcüsü: Türk ve Rus askerlerinin çatıştığını düşünmek istemiyorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rus ve Türk askerleri arasındaki olası bir çatışmayı düşünmek istemediğini ve Moskova'nın, askeri düzey de dahil olmak üzere, Ankara ile düzenli temas halinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın arabuluculuğuyla, Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye hükümeti arasında varılan uzlaşmayla birlikte, Suriye güçleri kuzeye, SDG'nin elindeki bölgelere doğru ilerlemeye başladı.

Sözcü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Suriye'deki çatışmaların tüm taraflarına durumu daha da gerginleştirecek ve kırılgan siyasi sürece zarar verecek herhangi bir adımdan kaçınmaları uyarısında bulunduğunu" vurguladı.