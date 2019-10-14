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Mete Yarar: Yabancı basın mensupları kaçtı

Güvenli Bölge programında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kritik başlıklar tartışıldı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Harekat başladığında burada yüzlerce yabancı basın mensupları gelmişti. Tel Abyad ve Resulayn alındıktan sonra hepsi çıkıp gitti. Neden? Çünkü yazılacak bir YPG başarı hikayesi kalmadı. Manipülasyon yapacak bir durum kalmadı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, sınır hattında yayınlanan Güvenli Bölge programında Barış Pınarı Harekatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar, "Harekat başladığında burada yüzlerce yabancı basın mensupları gelmişti. Tel Abyad ve Resulayn alındıktan sonra hepsi çıkıp gitti. Neden? Çünkü yazılacak bir YPG başarı hikayesi kalmadı. Manipülasyon yapacak bir durum kalmadı. Terör örgütü kiliselerin ve camilerin içindeler hala. Oradan ateş ediyorlar. Neden oradan ediyorlar? Çünkü TSK'nın ibadet yerlerine ateş etmeyeceğini biliyorlar" diye konuştu.

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