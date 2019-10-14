Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

İtalyan ekibi Milan, Arnavutluk maçında son dakikada gelen gol sonrası asker selamı vererek sevinen Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

İtalyan basını, Fenerbahçe teklifini kabul etmeyen Milan ve Torino takımları arasında sıkı transfer görüşmelerine rağmen takımında kalan Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Calciomercato, milli oyuncunun Ocak ayındaki transfer döneminde takımından ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

UEFA'dan men korkusu

Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta asker selamı vererek sevinmesinin kulüp yönetimini rahatsız ettiği ve UEFA'dan men yeme ihtimalinin olduğu ifade edildi. Yaklaşık 22 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun iyi bir teklif karşısında satılma ihtimali çok yüksek.

Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı!

St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktığı resmi sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun antrenman ve maçlara katılamayacağı belirtildi. Enver'in sözleşmesinin sabit kalacağı ve başka kulüplerle transfer görüşmesinde bulunma izni verildiği de açıklamada yer aldı.