SON DAKİKA
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kritik yerlerden biri olan Münbiç'e operasyona başladı! Askerler Münbiç'e ilerliyor Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Yüzlerce çocuğu istismar eden İngiliz cezaevinde öldürüldü

Malezya'da 200 kadar bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan İngiltere'de üç yıl önce 22 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan İngiliz pedofil cezaevinde ölü bulundu.

Richard Huckle adlı 33 yaşındaki mahkumun York'taki Dull Sutton Hapishanesi'nde maket bıçağıyla öldürüldüğü belirtiliyor.

18 yaşında fotoğrafçı olarak gittiği Malezya'da yoksul Hristiyan ailelerin çocuklarına gönüllü olarak İngilizce dersleri veren Huckle'ın, yaşları altı ay ile 12 arasında değişen çocukları taciz ettiği ve bunların görüntülerini internette paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Pedofiller için 'yakalanmama rehberi' hazırladı

Huckle, 2014 yılında İngiltere'ye dönüşünde, Avustralya istihbarat örgütünden gelen bir ihbar üzerine Gatwick Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Richard Huckle, duruşmada 71 çocuğa tacizde bulunduğunu kabul etti ancak daha sonra bu sayının çok daha fazla olduğu belirlendi.

Mahkeme kayıtlarına göre Huckle'ın bilgisayarında tacizlere ilişkin 20 bin'den fazla fotoğraf ve video bulundu.

Huckle'ın gözaltına alınmadan önce çocuk tacizcilerine yakalanmamaları için hangi yollara başvurmaları gerektiğini anlatan bir rehber hazırladığı ve bunun için internet üzerinden bağış toplamaya çalıştığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Münbiç'e operasyon başladı askerler Münbiç'e ilerliyor
Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu! Kararı şirket açıkladı
Fransız politikacılardan Fransa Türkiye maçı için UEFA'ya şok talep
Gaziantep'te 3 arkadaşın feci ölümüyle sonuçlanan kaza
Hande Kazanova görücü usulüyle nasıl evlendi Mehmet Özışık sordu o yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Birliği'ne Barış Pınarı Harekatı tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Yaralı teröristlerin oyununu bölge halkı bozdu
TEM'de TIR yandı! Trafik felç oldu
Fransa Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Dario Melnjak'ı istiyor! Transfer Ocak'ta bitiyor
Kocaeli Dilovası'nda polise dehşeti yaşatmıştı! Akıbeti belli oldu
AÖF ders seçimi yapma 2019 ders ekle/sil TC ile öğrenci girişi
Yorumlar