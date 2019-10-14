ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni çıkaracağını açıkladı. Trump, ayrıca "Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereler hemen sonlanacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekâtı' dolayısıyla uygulanacak yaptırımları duyurdu. Trump, "Çelike uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye'yle 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak."

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Yakında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığa katkı sunan hareketlerine katkı koyan hükümetin mevcut ve eski hükümetinin yetkililerine ya da herhangi bir kişiye yaptırım uygulanması konusunda yetki veren bir BaşkanlıkKararnamesi'ni yayınlayacağım.

Yaptırımları açıkladı

Çelike uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak.

"Ağır yaptırımlar uygulanabilecek"

"Bu kararname ile ABD, Suriye'de ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesi engelleyen, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleyen, mültecileri zorla ülkelerine gönderen ve barışı, güvenliği veya istikrarı tehdit eden kişilere ağır yaptırımlar uygulayabilecek. Kararnameyle, mali yaptırımlar, varlıklara el koyma ve ABD'ye giriş yasağı dahil olmak üzere çok çeşitli sonuçlar uygulanabilecek."

"Türkiye yapılanları tehlikeye atmamalı"

Açıklamasında "Göreve geldiğim ilk günden itibaren Trump yönetimi, ABD'nin ve ABD vatandaşlarının güvenliğini korumak için yorulmadan çalıştı. ABD ve ortakları, IŞİD'in acımasız hilafetindeki toprakların tamamını özgürleştirdi. Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması, sivillere ait binaların yıkılması ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça belirttim; Türkiye'nin eylemleri bir insani krize neden oluyor ve olası savaş suçlarına zemin hazırlıyor."

ABD basını yaptırım listesinin hazırlandığını açıklamıştı

Bloomberg'in haberine göre ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım listesi hazırladığı bildirildi. Yaptırım listesinin ilk aşamada bireylere yönelik olabileceği iddia edildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırmıştı. Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini tamamen çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması gelmişti. Trump "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor?" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bugün yaptığı açıklamada, "Ulusal güvenlik ekibimiz dün durum odasında görüştü. Bu sabah tekrar görüşecekler. Sanırım bunun gelişmekte olan bir durum olduğunu biliyorsunuz. Olayı dikkatlice takip ediyorduk. Söylediğimiz gibi yaptırımlar uygulanmaya hazır. Başkanı bu sabah bilgilendireceğiz. O bir karar verdiğinde yaptırımları aktif hale getireceğiz" demişti.