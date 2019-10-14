ABD askerleri Haseke'den de çekildi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ABD askerleri, Haseke kentinden de çekildi. Çekilen asker sayısının 160 olduğu ifade edildi. Erdoğan geçtiğimi gün yaptığı açıklamada Haseke tarafını da kontrol altına alacağız demişti.

Rus haber ajansı Sputnik'de yer alan habere göre; ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi. Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler. Çekilen ABD'li asker sayısı 'yaklaşık 160' olarak aktarıldı.

Erdoğan, ""Haseke'yi de alacağız" demişti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 km2'lik alana yoğunlaştık. 480 km2'lik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Ardından Ayn El Arab ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak." demişti.

Trump talimat vermişti



ABD Başkanı Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?



ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha önce Tabka, Ayn İsa, Kobani, Rasulayn, Tel Abyad ve Tıltemır bölgesindeki askerlerini çekmişti.