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Polonya'dan Türkiye için flaş yorum

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu tartışılırken, bunun uygulanıp uygulanamayacağı konusunda, Ankara'nın NATO üyeliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, "Toplantı sırasında Polonya olarak Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırgan eylemleriyle ilgili bildiriyi destekledik. Bu eylemler bakanlar tarafından kınandı. Barışın korunması gerektiğini ve bunun ancak BM himayesinde sağlanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutmayalım"

Polonya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine Czaputowicz, "NATO'nun tutumunu ve Türkiye'nin İttifak üyesi olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmalıyız" yanıtını verdi.

AB üyesi ülkeler, Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oybirliğiyle kınamış, Ankara'ya silah satışının durması çağrısında bulunmuştu.

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