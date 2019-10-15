İngiltere'den operasyon kararı: Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz etti

Fırat'ın doğusunda devam eden harekat 7. gününde. Avrupa Birliği ülkelerinin karşı çıktığı ve yaptırımların konuşulduğu ortamda İngiltere'nin, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu girişimine itiraz ettiği ortaya çıktı.

The Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümeti, bugün Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz etti. İngiltere'nin bu tutumu, AB'nin bu konuda toplu karar almasına engel oldu.

Tutum değişikliğinin işareti

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye'ye silah ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, bu konuda adım atmamıştı. İngiltere'nin bugünkü tutumunun, ülkenin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tutumunda değişikliğin işareti olabileceği belirtiliyor.

Askerlerini çekebilir

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre, İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'la mücadele koalisyonu kapsamında bulundurduğu ancak sayısı açıklanmayan özel kuvvet askerlerini çekmeye hazırlanıyor.