Finlandiya'da Türk büyükelçiliğine taşlı saldırı

FİNLANDİYAda Fırat'ın doğusunda yürütülen harekatı protesto eden grup, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'nin bulunduğu binaya taşlarla saldırdılar.

Başkent Helsinki'de 250 kişilik grubun protesto yürüyüşü nedeniyle şehir merkezindeki birçok caddede trafik aksarken yürüyüş, büyükelçiliklerin yoğun olduğu Kaivopuisto semtinde devam etti.

Taşlarla saldırdılar

Taşkınlık yapan grup, ABD büyükelçiliğine ilerlemek isteyince polis gruba müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından Kaivopuisto Parkı istikametine doğru ilerlemeye başlayan grup, Türk büyükelçiliğinin bulunduğu binaya taşlarla saldırdı.

Camları kırıldı

Saldırıda binanın dört camı kırılırken atılan sert nesnelerin hiçbiri büyükelçilik ve konsolosluğun bulunduğu katlara isabet etmedi. Binanın sahipleri, grup hakkında suç duyurusunda bulunurken gözaltına alınan bir kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.