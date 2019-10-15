Abdulkadir Selvi'den kritik kulis bilgisi: Barış Pınarı Harekatı'nın ucu açık

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Fırat'ın doğusunda sürdürülen harekat ile ilgili muhalefet liderlerine yaptığı ziyarette 'harekatın bitiş tarihini vermediğini' belirterek operasyonun 'ucu açık olduğunu' söyledi.

Abdülkadir Selvi, "Harekâtta neler oluyor, Trump’tan yaptırım bekleniyor mu?" başlığıyla kaleme aldığı yeni yazısında Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

Bakan Hulusi Akar'ın liderlerle yaptığı görüşmelerden kulis bilgiler aktaran Selvi, "Bu ucu açık bir operasyon." diye yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Özellikle bir tarih verilmemiş"

Milli Savunma Bakanı Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek harekâta ilişkin bilgilendirdi. Akar’ın 'Harekât planlanan takvimden daha önde gidiyor' dediği ifade ediliyor.

Bakan Akar’ın iki liderle görüşmesinde operasyonun ne zaman sona ereceği konusunda özellikle bir tarih verilmemiş. Bu ucu açık bir operasyon.

Operasyonun nihai hedefinin terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söylemiş.

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