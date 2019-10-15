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HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'E terör suçlamasıyla gözaltı

Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin, terör örgütü PKK üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin gözaltına alındı. Çetin'in PKK üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK Silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

4 şüpheli gözaltında 

15 Ekim 2019 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Gözaltına Alınanlar Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan yardımcısı Hücret Kandemir, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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