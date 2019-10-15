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FETÖ'den el konulan 22 şirketten kayyum kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

FETÖ soruşturmaları kapsamında yönetimlerine el konulan ve aralarında Aydın'ın Nazilli ilçesindeki, 137 dünya ülkesine soğutma makinesi gönderen Uğur Soğutma San Tic. Ltd. Şti. ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 22 şirket hakkındaki kayyum kararı, mahkeme kararı ile kaldırıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, aralarında Uğur Soğutma ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 22 şirkete, yaklaşık 2 yıl önce kayyum atandı.

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak yönetilen bu 22 şirketle ilgili ara kararını verdi.

Mahkeme heyetinin, kayyum atanan şirketlerde FETÖ'ye ait para ya da bağlı şirket bulunmadığına kanaat getirmesi üzerine kayyumun kaldırılmasına ve bu hususta TMSF'ye müzekkere gönderilerek şirketlerin sahiplerine teslim edilmesine karar verildi.

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