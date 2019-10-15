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İngiltere Savunma Bakanı Türkiye'yi savundu hedef oldu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'daki NATO toplantısında Türkiye'ye destek veren sözleri nedeniyle hem hükümette hem de NATO içinde eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace destek çıktı. 

The Times ve The Daily Telegraph'da yer alan haberlerde, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Londra'daki NATO toplantısında Türkiye'ye destek veren sözlerinin gerek NATO gerekse de hükümet kanadından tepki topladığı bildiriliyor.

The Times gazetesinde yer alan "Savunma bakanının Türkiye'ye destek çıkması NATO müttefiklerini şoke etti" başlıklı haberde, Wallace'ın sözlerinin hem NATO hem de hükümet kanadında rahatsızlık yarattığına dikkat çekiliyor.

Türkiye tehditlere karşı kendisini savunuyor

Haberde, Wallace'ın Londra'da düzenlenen NATO parlamenterler asamblesi toplantısı sırasında, "Türkiye, bu ülkede de terör örgütü olarak kabul edilen PKK gibi grupların yarattığı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya da devam etmektedir. Bu nedenle, kendisini savunmak için bazen yapmak zorunda kaldığı şeyi yapması gerekir" dediği belirtiliyor ve toplantıda yaşananlara dair şunlar anlatılıyor:

"Bu sözler üzerine Wallace'a, Alman bir milletvekili sorular yöneltmeye başladı. Bu milletvekilinin, Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin operasyonunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın meşru müdafaayla ilgili düzenlemeleri kapsamında olduğuna gerçekten inanıp inanmadığını, eğer buna inanıyorsa NATO'nun kolektif savunma ilkesi çerçevesinde askeri destek vermeyi kabul edip etmeyeceğini sorgulaması takdir topladı.

"Wallace bu soruya, 'Bu, bu şekilde gelişmesini istemediğimiz bir durum ancak artık ortaya çıkan durum bu. Biz de bu süreçte insan haklarının korunduğundan emin olmaya çalışıyoruz' yanıtını verdi."

Gazete, Wallace'ın sözlerinin "hükümetin geri kalan üyelerinden farklılık gösteren bir görüşü" dile getirdiğini vurguluyor.

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