Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için sağanak İstanbul için pus uyarısı

Yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleri ile Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.