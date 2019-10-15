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Meral Akşener partisinin grup toplantısında asker selamı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener konuşma sırasında Barış Pınarı Harekatı nedeniyle asker selamı verdi.

İYİ Parti lideri  Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında gündeme ilişkin özellikle Barış Pınarı Harekatı hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Akşener konuşmasının bir bölümünde harekata katılan Mehmetçiğimize ithafen asker selamı verdi. Akşener’in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Türkiye’nin iyi ve cesur insanları elbette terörün karşısında duracaktır. Buradan sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Böyle bir dönemde makamınız gereği sözlerinize son derece dikkat etmeniz gerekir. Mehmetçik harekattayken size düşen farklılıkları körüklemek değil, ortaklıkları güçlendirmektir. Harekat sürerken, ‘Millet İttifakı dağılmalıdır’ şeklinde konuşmak makamınıza yakışmaz."

'Burdan Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum'

"Bu vatan, atamızın gençlere emanetidir. Bizim gençlerimiz mirasına sahip çıkıyor. Biz siyasetçilerin doğru siyaset yapmalarının sorumluluğu büyüktür. Daha önce devleti hendeklerden çıkarıp alan Türk ordusu şimdi de devleti yanlış dış politikalardan alıp çıkarmaya çalışıyor. Burdan Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum.

'İki devlet dışında destek veren ülke yok'

"İletişim Başkanlığı var, lobi faaliyetleri var ama iki devlet dışında operasyona destek veren yok. Türkiye ilk kez sınır ötesi harekat yapmıyor. Daha önce de çok sayıda operasyon yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Ancak hiçbir operasyonda bu kadar yanlık kalmadık. Erdoğan’ın dostları yalnız bıraktı. Oturduğu makamı 1974’teki barış harekatına borçlu olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile harekata karşı çıktı. İşe iletişim ve diplomasiden başlamanız lazım Sayın Erdoğan. İki yıldır Fırat’ın doğusuna harekat yapacağız dediniz anlamıyorlar diyorsanız. Anlamıyorlarsa anlatmanız lazım Sayın Erdoğan. Devletin amacı derdini milletine ve dünyaya net bir şekilde anlatmaktır."

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