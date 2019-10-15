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81 ilde huzur operasyonu! 1263 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. 67 bin 848 personelin katıldığı operasyonda 1263 kişi yakalandı.

Uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, okul çevreleri, umuma açık yerler başta olmak üzere 16 bin 566 noktada gerçekleşti.

Aranan şahıslar yakalandı

Uygulama kapsamında, 565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan şahıs yakalandı. 39 bin 729’u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi.

Bin 302 araç trafikten men

428’i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi.

Binlerce işyeri denetlendi

29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapıldı.

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