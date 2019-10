Burak Yılmaz: Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor

Milli Takım'ın futbolcusu Burak Yılmaz, "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum." dedi.

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

''Ne mutlu Türküm diyene''

Karşılaşma sonrası duygularını dile getiren Merih Demiral, "Başka söze gerek yok. Ne mutlu Türküm diyene. Taraftarlarımız burada bize ev sahibi gibi atmosfer yaşattılar. Gururluyuz, mutluyuz. Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Herkes bu takıma inansın." dedi.

"Her yerde Türkler var"

İrfan Can Kahveci ise "İnanılmaz. Her yerde Türkler var. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Sahaya ısınmaya çıktığımızda bile inanamadık. Kendimizi Türkiye'de gibi hissettik." ifadelerini kullandı.

''Bugünkü 1 puan kapıyı araladı''

"Tarihi bir gece." diyen Mert, "Kazanıp garantilemek isterdik ama son dünya şampiyonuna karşı uzun zamandır kimsenin yapamadığını yaptık. İyi mücadele ettik. Bugünkü 1 puan kapıyı araladı. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu günlerde askerlerimize, milletimize biraz olsun moral verebildeysek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

''İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık''

Karşılaşmanın ardından Stade de France'ta gazetecilere açıklama yapan Burak Yılmaz, sahaya çıkarken omuzlarında büyük bir sorumluluk hissettiklerini belirterek, "Ülkemiz sıkıntılı bir durumdayken biraz olsun mutlu olabileceğimiz bir futbol vardı. İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık, kazanabilirdik veya kaybedebilirdik ama bu bilinç ve ruh haliyle sahaya çıktık." dedi.

''Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum''

Yılmaz, bu takımın güzel oyuncuları bulunduğunu ifade ederek, "Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz, Türk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.