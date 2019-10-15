Türkiye-Fransa maçı sonrası Murat Dalkılıç Fransa'ya tepki gösterip milli takımı paylaştı
Murat Dalkılıç, dün gece oynanan Türkiye-Fransa maçının ardından Türk milli takımını paylaşarak Fransa'ya ateş püskürdü.
Dün gece 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanan Türkiye-Fransa maçındaki milli takımın gol sevincini göstermeyen Fransız televizyonu rejisine Murat Dalkılıç, sert çıktı.
Deplasmanda 1-1 berabere kalan ve 19 puanla liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın maça damga vuran anları Fransız televizyonları tarafından ekranlara yansıtılmayınca Dalkılıç bu duruma tepkisini şu sözleriyle gösterdi:
''Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz! Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan bir şey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık… Hasan Tahsin'in Fransa'da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; 'Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız' diye karşı durmuştur… (Trablusgarb savaşı zamanları) Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur! Hepinizle gurur duyuyoruz...''
Milli takımın maça damga vurduğu anlar, gol sevincini asker selamıyla kutlamaları olmuştu. Fransız televizyonları ise gol sevincinin asker selamıyla kutlanmasına gözlerini kapamıştı.