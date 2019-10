Beşiktaş'ın başkan adayı İsmail Ünal'dan o iddiaya yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı İsmail Ünal, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Diğer başkan adaylarıyla herhangi bir birleşmenin söz konusu olmadığını söyleyen Ünal, Beşiktaş’ın kendi aktifleriyle harekete geçerek yükseleceğini ifade etti.

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan İsmail Ünal, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk olarak kongre tarihiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan İsmail Ünal, “Gönül isterdi ki bu kongre birkaç ay daha ertelenseydi. Ya da Fikret Orman madem böyle bir karar alacaktı, mayıs ayındaki seçimde aday olmasaydı. Hazırlık yapamıyorsunuz. Gönül isterdi ki ben de burada panolarda projelerimi gösterebilseydim. Ancak projeler sadece kafamızın içinde. Dar boğazdayız. Ancak 4 aday var ve hepsine başarılar diliyorum. Her şey Beşiktaş için. Biz Beşiktaş’ın hep aktifinde yer aldık. 90’lı yıllarda Süleyman Seba yönetiminde yer aldım. Gençtim. Metin Keçeli büyüğümüzle birlikteydik. O zaman tesislerden sorumlu yönetici Metin Abi ve bendim. 100. yılda şampiyonluğunda aktiftim. Belediye başkanı olduğumda Fulya Projesi döneminin aktifinde bulundum. İmar planlamasında elimiz, kolumuz vardı. Süleyman Abi, o arazinin kazanılmasında en önemli role sahiptir. Kulübe kazandırmıştır burayı. Allah rahmet eylesin, büyük insan, büyük başkandı. İnönü Stadı’nın proje tahsisinde imzalarımız vardır. Belediye başkanlığımızın ikinci döneminde Akatlar 1903 Tesisleri’ni kulübümüze verdik. Kulübümüzün hiçbir zaman pasifinde kalmadık. Gerek Metin Keçeli, gerek Emin Önal bey, o yönetimlerin borçlanmalarında hiç yer almadılar. Nedim Durukan da hep katkısını bize sunmuştur” ifadelerini kullandı.

“Değerlerimize görev vermeliyiz”

Bugüne kadar Beşiktaş’ın aktif organizasyonlarının içinde hep yer aldığını hatırlatarak sözlerini sürdüren Ünal, “Başkan adaylığımı açıklamamın temel nedeni Beşiktaş’ın her zaman aktifinde yer almamız ama borçlarda yer almamamız. Biz Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. Süleyman Seba’nın okulundan geldik ama hiçbir zaman mezun olmadık. Özkaynak düzenini harekete geçirerek, Beşiktaş’ın efsaneleriyle taramaları gerçekleştirerek kulübün ekonomisi güçlenecek ve borçlanmalar azalacaktır. Gönül isterdi ki borçlanmalar olmasın, ekonomiyi iyi kullanalım. Bu formayı giyen sporcularımızın bir gün Beşiktaş’ı yönetmesi için bu göreve adayım. Çok önemli değerler var. Biz o zaman bu görevi onlara devretmeyi bilmeliyiz. Bayern Münih örneği var önümüzde. Rummenige duracak, Oliver Kahn göreve gelecek ve sırada Phillip Lahm var. Zamanında oynanan Beşiktaş-Ajax maçında birisini görmüştük ve o adam, Ajax’ın 10 sene sonrasını hesaplıyordu. Bizim de amacımız bunu yapmak. Beşiktaş’ın temellerine görev vermek istiyoruz. Geleceğe yönelik çalışmalar yapmak, fabrika ayarlarına dönmek ve Beşiktaş taraftarına huzur vermek adına varız. Bu yüzden var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaş’ın sponsorluk ve reklam gelirlerini artırmak istiyoruz. Bankalar Birliği ile anlaşmalar imzalandı. Ama bu yeterli değil. Tam kurtarıcı bir noktada değiliz. Teşekkür etmek gerekir ama burada yapılması gereken, Beşiktaş’ın fonlarla, sponsorluklarla ve farklı gelirlerle ayağa kalkması gerekiyor. Her şey büyük Beşiktaş için, her şey yüreğimizdeki Kara Kartal için. En önemli konularımızdan birisi kulübün idari ve mali disiplinini sağlamaktır. Şeffaf bilanço, şeffaf aktarımlar önemli. Bizler bunun için varız” açıklamasını yaptı.

“Mehmet Özdilek listemizdeydi ancak kendisi değerli bir teklif aldı”

Borcu yönetmenin sanat olduğunu söyleyen İsmail Ünal, “Biz de bu sanatın işçisiyiz. Şu anda yurt dışında çalışan arkadaşlarımız var. Öncelikle Londra’da. Oradan bir arkadaşımız da yönetimde olacak. Kulüpte çalışanların 4 aydır maaş almadığını düşünerek hareket ediyoruz. Gider kalemlerini azaltmak, gelir kalemlerini artırmak, sponsorluk ve amatör şubelere alınacak reklamlarla bu işi belli noktaya getireceğiz” dedi. Eski efsanelere yönetimlerde yer vermenin önemli olduğunu söyleyen Ünal, ilk verdiği listede Mehmet Özdilek’in olduğunu söyleyerek, “Perşembe günü verdiğimiz listede Mehmet Özdilek vardı. Ancak kendisine değerli bir teklif yapıldı. Düşüncesi ve eylemleri bizimledir. Bu noktada çalıştığımız birkaç arkadaşımızla görüşme halindeyiz” diye konuştu. Siyah-beyazlı kulübün bugüne kadar önemli transferlere imza attığını da söyleyen Ünal, “Beşiktaş önemli transferler yaptı, önemli ihracat da yaptı. Bu noktada bir sistem kurmak gerekirdi ve eksiklik vardı. Saha içindeki teknik konulara girmek istemiyorum. Mesela sezon sonunda kaleci gidecek, bir kaleciyle görüşülüyor mu? Bir santrfor daha lazım. Burada uyum sağlayacak nitelikli oyuncular lazım. Tarama çok önemli. Zamanında Metin’i, Ali’yi, Feyyaz’ı başka yerlerden getirdiniz. Oğuzhan’ı, Gökhan Töre’yi başka yerlerden getirdiniz. Ama bu isimlerin hepsi yıldızdır. Beşiktaş taraftarı alttan gelen isimleri gördüğü zaman mutlu olur ve sahip çıkar. Mesela altyapıdan Alpay gitti, Hikmet Karaman ilk maçında sahaya çıkardı bu çocuğumuzu. Sonrasında talihsiz şekilde sakatlandı” diye konuştu.

“Birleşme söz konusu değil”

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın başarılı bir hoca olduğunu ifade eden İsmail Ünal, “Beşiktaş’ın başında başarılı bir teknik adam vardır. Başakşehir’de önemli işlere imza atmıştır, uzun süren bir süreçten geçerek Beşiktaş’ın başına geçmiştir. Sakatlık ve cezalılardan dolayı kadroda bir takım sıkıntılar olmuştur. Ben hocanın başarılı olacağına inanıyorum ama seçimde hocanın malzeme olarak kullanılmamasından yanayım. Teknik kadro ve sporlarla ilgili değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum. 84’ten bu yana Beşiktaş’ın içindeyim. Yönetimlerde bulundum. Ben başkan adayıyım. Ben transferlerde karar verici olmam. Karar verici olanlar, bu işi bilenlerdir. Kuracağımız sistemle tarama yapacaklar. ‘Ben bu futbolcuyu aldım’ demem. Ama bu durum futboldan anlamam demek değildir. Ama bunun belirleyicileri, bu işin içinden gelen sporcular ve teknik adamlardır. Bunun için de çalışmamız hazır” dedi. Başka bir adayla birleşeceği yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Ünal, “Aday olmadan önce, ‘Dar boğazdan geçerken değil, açık denizde yarışalım’ dedim. Serdar Bilgili, Tevfik Yamantürk, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman’la görüştüm adaylığımı açıklamadan önce. Adayların hepsiyle diyaloglarımız vardır. Her zaman her platformda oturup konuşuruz. Benim bir başkanın yönetimine gireceğim yönünde yazılar okuyorum ve gülüyorum. 3 adayın da yaş olarak büyüğüyüm. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün adaylar oturup konuşuruz, bir değerlendirme yapılır. Beşiktaş hepimizin. Beşiktaş’ta ekonomik ve idari olarak radikal kararlar gerekiyor. Bizim için temel anlayış, bu kararları alacak anlayıştır. Hiç kimse kalkıp da şu aşamada, ben borçları hallettim diyemez. Bu ‘Feda’ değil, geleceğe açılan bir güneştir” diyerek devam etti. Amatör sporları çok önemsediğini ve bu şubeleri sponsorlarla yönetmek istediğini söyleyen Ünal, kulüp televizyonunu da iyi bir planla yeniden açmayı düşündüğünü söyledi. Ünal son olarak kim seçilirse seçilsin, geçmişe dönük inceleme yapılacağını söyledi.