Abdurrahman Dilipak: Afyon eken herkes eroin mi kullanıyor?

Fırat'ın doğusunda sürdürülen harekat devam ederken Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken öneriler geldi. "Afyon eken herkes eroin mi kullanıyor?" diye soran Dilipak, "YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine öncelik verilmeli" diye yazdı.

Harekatın 7. gününde Silahlı Kuvvetler Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar inmiş durumda.

Sahada kritik gelişmeler yaşanırken, Abdurrahman Dilipak'tan YPG'den alınan bölgelerle ilgili çarpıcı öneriler geldi.

"Kenevir ekimine öncelik verilmeli"

Türkiye’deki kamplardan 2 milyon Suriyeli’nin kontrollü şekilde kademe kademe taşınması gerektiğini söyleyen Dilipak, “Bu bölgede derhâl, sebze, tahıl ekimi yanında kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli” dedi.

Afyon eken herkes eroin mi kullanıyor. Ya da Solvent ve Asetonu niye izne bağlamıyorsunuz, onlar da uyuşturucu.

Bölgede yapılması gerekenleri sıraladı

Dilipak, YPG'lilerin kontrolünde olan bölgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçmesinin ardından bölgede yapılması gerekenleri şöyle yazdı:

Bu bölgede derhal, sebze, tahıl ekimi yanında kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli. Mantar yılda 365 gün ürün verir ve hava, su, toprak istemez. “Yalova Bahçe Bitkileri Araştırma Merkezi”nde artık yerli mantar tohumu da üretiliyor. Geçen ay orayı ziyaret ettim. Çok iyi bir yönetim kadrosu ve çalışma ekibi var. Oranın, hava, su, toprak yapısının incelenip, kendi kendilerine yeterli olmaları için ona göre bir tarım planlanması yapmak gerek. Mantar hem et, hem ot özelliği taşıyan bir nimet. Kenevir desen en az yılda iki ürün alınıyor. Hayatın bütün alanlarında kullanılan bir ürün. Basit, köy atölyesi tekniği ile tekstilden gıdaya, kağıttan ilaca birçok şey üretilebilir.. Kenevirden yakıt da üretebilirsiniz, temizlik malzemesi de, Sabun, şampuan, krem, daha yüzlerce şey! İnşaat malzemesi üretin isterseniz. İnsan için de, hayvan için de, hava, su, toprak için Allah’ın nimeti olan bir bitki.

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