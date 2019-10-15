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İşte A Milli Takım'ın grubunda son durum

EURO 2020 Elemeleri'nin 8'inci haftasında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde galip gelirken, Arnavutluk ise deplasmanda kazanmayı bildi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar belli oldu. Grubun lideri olan A Milli Takım, deplasmanda rakibi Fransa ile 1-1 berabere kalarak 19 puanla liderliğini sürdürdü. 9'uncu maçta evinde İzlanda'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, grubun son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar şöyle:

Fransa - Türkiye: 1-1

İzlanda - Andorra: 2-0

Moldova - Arnavutluk: 0-4 

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