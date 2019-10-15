Türkiye ile Suriye ordusu arasında ihtimali var mı? Rusya'dan kritik açıklama

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye ordusu arasında çatışma ihtimali ile ilgili “Elbette hiçbir çatışma olmamasını umuyoruz." diye konuştu.

Rus basınına konuşan Bogdanov, "Sürece dahil tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak kurallara, uluslararası hukuk prensiplerine uygun yaklaşımlar sağlanması için temaslar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Bogdanov, temasların ‘tüm taraflar’ arasında mevcut olduğuna dikkat çekti.

Arabuluculuk iddiası

Rusya’nın Kürtler ve Suriye arasında arabuluculuk ettiği iddialarına ilişkin soru karşısında da Bogdanov, “Bu konuda konuşmaya henüz hazır değilim” diyerek konuyla ilgili bilgi verildiğinde her şeyin açığa kavuşacağını ifade etti.

"Suriyeliler Kürtlerle ve Türklerle anlaşmalı"

Bogdanov, “Elbette ki anlaşılmasını umuyoruz. Herkes arasında anlaşma olmalı, Suriyeliler Kürtlerle ve Türklerle anlaşmalı” dedi.

Bogdanov, Suriye Anayasası Komisyonu’nun 29 Ekim’deki ilk toplantısının gerçekleşeceğini de ekledi.