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Erdoğan'dan operasyon açıklaması: Bin kilometrelik alanı kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Fırat'ın doğusunda sürdürülen operasyonla ilgili "Harekatta bin kilometrelik alanı kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kurtardık"

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

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