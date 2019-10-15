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Mardin ve Münbiç'ten arka arkaya şehit haberleri! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE 'nin Suriye operasyonu 7. gününde başarıyla devam ederken Mardin ve Münbiç'ten arka arkaya şehit haberleri geldi. Mardin'de YP'nin saldırısında 2 sivil vatandaş şehit oldu 12 kişi ise yaralandı. Münbiç'te ise 1 asker şehit 8 askerimiz yaralı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Mardin ve Münbiç'ten acı haberler geldi. YPG, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havanlı ve roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi şehit oldu, 12 vatandaşımız da yaralandı. Diğer acı haber ise Münbiç'ten geldi. Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 12 asker yaralandı. 

15 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki hedeflere anında karşılık verildiğini ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Havanlı saldırı düzenlendi
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.



2 şehit 12 yaralı
Saldırılarda, 2 sivil şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

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