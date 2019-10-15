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Fransızları şaşırtan davranış: Bu kez alkışladılar

Frasnzı medyası 1-1 berabere biten maçın ardından "Türk taraftar bu kez marşımızı alkışladı" başlığını kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu ve Euro 2020 yolunda önemli bir adım attı. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi. Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında da yankı buldu.

Le Parisien gazetesi "Randevu bir ay sonrasına kaldı" ifadesini kullandı.

L'Equipe ise "Mavi, beyaz ve çok kırmızı" manşetini attı.

Liberation "Türk taraftar bu kez marşımızı alkışladı" başlığını kullandı.

Le Monde "Siyaset stadın dışında kaldı" dedi.

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