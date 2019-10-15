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Türkiye'ye silah ve mühimmat ihracatını askıya alan ülkeler arasına Çekya'da dahil oldu

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan AB ülkelerinebir ülke daha eklendi. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyondan dolayı Türkiye'ye silah ve askeri mühimmat ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Hamacek, "Çekya, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını derhal askıya aldı" ifadesini kullandı. 

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Hollanda, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamıştı. İspanya ise 'Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

Dün, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oybirliğiyle kınamış, Ankara'ya da silah satışının durması çağrısında bulunmuştu.

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